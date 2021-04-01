شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتوطين صناعة أدوية الأورام فى مصر بنسبة 100 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القدرة على التصنيع الدوائى أمر يتجاوز فكرة التكلفة أو المكاسب الاقتصادية، متابعا: "فاضل عندنا أدوية الأورام.. والحاجات المتقدمة فى صناعة الأدوية تكون داخل مصر.. مستعدين لكل ما يلزم لتوطين صناعة الدواء فى مصر.. وأى مسار سوف نتعامل معه.. سواء بتشجيع الشركات الخاصة أو قطاع الأعمال".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مدينة الدواء، موجها حديثه للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: "الموضوع ده ياخذ متابعة من حضرتك فيما يخص إنتاج أدوية الأورام بحيث يكون الإنتاج 100 % من المتطلبات مهما كانت التكنولوجيا المطلوبة والمواد الخاصة بالخامات.. ومستعدين لذلك بكل ما تحتاجه هذه الصناعة حتى نحقق نسبة 100 % من تصنيع أدوية الأورام.. ونتجاوز كل الآثار السلبية الموجودة فى هذا الأمر".. وفيما يلى موجز أخبار مصر أهم الأخبار.

الرئيس السيسى: المضاد الحيوى اللى يخرج من مدينة الأدوية لازم تكون كفاءته 100%

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة الجدارة الخاصة بالمنتج الدوائى الذى يخرج من مدينة الأدوية بداية من علبة الدواء، قائلا: "علبة الدواء الخارجة من المدينة الجديدة يجب أن تكون مميزة ويمكن لمركز الوثائق المؤمنة المساعدة فى هذا الأمر، بحيث يكون معروفا بأن هذه العلامة الخاصة بالمدينة الجديدة لا يمكن العبث بها".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مدينة الأدوية: "كنت بزعل لما يتقال المضاد الحيوى بتاع بره.. لأ لازم يكون عندنا ده فى مدينة الأدوية الجديدة.. الحاجة اللى تطلع هنا 100 % كفاءة وجدارة مش 99.9 % .. والتكلفة المالية للمصانع فى مدينة الأدوية تكلفة كبيرة .. مليارات كتير .. بتكلم بمنتهى الصراحة.. الهدف مش استثمارات وبيع للناس.. لازم يكون لدينا قدرة حقيقة فى إنتاج الدواء بأعلى درجات.. والمضاد الحيوى الذى يتم إنتاجه في مدينة الأدوية لا يقل كفاءة أو جدارة عن مضاد حيوى مثيله فى أى مكان فى العالم".

رئيس الوزراء: الانتهاء من أول مصنع لمشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية 2022

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما بنهاية 2022، وقال: بنهاية 2022 سيكون لدينا أول مصنع متكامل لهذا الموضوع في العاصمة الإدارية وبالفعل تم البدء في إنشاء المصنع.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة مراكز تجميع البلازما، مشددا على أن هذه الصناعة نقلة نوعية لمصر، مضيفا: "مشروع تصنيع مشتقات البلازما توجه أمن قومي لتأمين الأدوية الدقيقة وشديدة التعقيد التي تساهم في العديد من الأمراض".

بدء التقديم لمعهد معاونى الأمن للذكور والإناث السبت المقبل

أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة وذلك من خلال:

التقديم للذكور والإناث بدءً من يوم السبت لمدة شهر

التقديم من 8 صباحا حتى الرابعة عصرًا

يشترط أن لا يقل طول الطالب عن 170 سم وطول الفتاة عن 160

يشترط أن يكون الطالب حاصل على الإعدادية "كأقل مؤهل"

يشترط حسن السيرة وعدم الزواج أثناء التقديم وعدم وجود عقوبة جنائية سابقة

التقديم يكون فى المقار الآتية:

(معهد معاونى الأمن بطرة "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور")

رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس برفع كفاءة وتطوير الموانئ وإنشاء موانئ جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد قرار إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي وزارتي: الدفاع والنقل، وأعضاء المجلس الأعلى للموانئ.

الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على تصنيع لقاحات كورونا

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى حول توزيع لقاحات كورونا، أن إنتاج لقاحات بإقليم شرق المتوسط يتطلب مبالغ كبيرة وأنظمة جودة، وفى الوقت الحالى لدينا 5 دول بإقليم شرق المتوسط لديها هذه القدرة مثل مصر إيران وتونس وباكستان.

وأضافت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية، لديها القدرة على تعبئة اللقاحات، ونحاول دعم بعض الدول التى تستهدف إنتاج وتصنيع اللقحات، وذلك سيكون بالتعاون مع نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية.

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، قام خبراء من المنظمة والمنظمات العمومية المختصة بزيارة الصين لمعرفة مصدر فيروس كورونا، وذلك فى الفترة من 14 يناير إلى 10 فبراير، واطلعلوا على الملفات الطبية لعدد كبير جدا من الأإشخاص الذين تعرضوا للمرض، وتمكنوا من التعرف على بعض الجوانب قبل نشر الصين للبيانات.

إخلاء سبيل المتهمين بالشغب فى قمة السلة بين الأهلى والزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، الخميس، إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة أعمال الشغب التى شهدتها مباراة كرة السلة بين فريقى الأهلى والزمالك، على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وطلبت النيابة تحديد دور كل من اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف أوباما وحازم إمام لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وهشام يكن لاعب الزمالك السابق، فى الواقعة تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم فى القضية المقيدة برقم 5642 سنة 2021 إدارى العجوزة.

واستعلمت النيابة من الاتحاد المصرى لكرة السلة عن صدور قرارات من الاتحاد بمنع الجماهير من حضور المباريات التى ينظمها من عدمه، وموافاة جهة التحقيق بما يفيد ذلك.