شكرا لقرائتكم خبر عن "المترو" يغلق محطة السادات السبت من 12 ظهرا لـ 9 مساء بسبب موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإذاعة الداخلية لمحطة مترو الأنفاق فى محطات الخط الثانى منذ قليل، عدم توقف القطارات بالخطين الأول والثانى يوم السبت المقبل الموافق 3 إبريل الجارى فى محطة السادات، بسبب فعاليات استقبال موكب نقل المومياوات الملكية بالمتحف المصرى بداية من الساعة 12 ظهرا حتى التاسعة مساء السبت، مؤكدة أنه سيتم غلق المحطة بالكامل مع استمرار حركة القطارات بباقى المحطات بشكل طبيعى.

وتتجه الأنظار المحلية والدولية لمصر، يوم السبت المقبل، مع انطلاق الحدث العالمى "موكب المومياوات الملكية"، والذى يشهد نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارات، ومن المقرر أن يكون موكبا مهيبا يليق باسم مصر والحضارة المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ مسار الموكب من المتحف المصرى بميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات، بواسطة عربات صنعت خصيصا لنقل مومياوات الملوك الفراعنة فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ومن المتوقع أن تخلو شوارع العاصمة والمحافظات فى هذا اليوم من المارة والسيارات، وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.