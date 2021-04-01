شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يوزعان الهدايا وفوانيس رمضان على الأيتام بدور الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوزيع الهدايا وفوانيس رمضان على الأطفال بدور رعاية البنين والبنات، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك رعاية مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدور الرعاية حيث تم دعم هذه الدور بمبلغ مالى ١٢٠ ألف جنية، علاوة على الأجهزة الكهربائية وذلك أثناء الزيارات الميدانية التي قام بها المحافظ خلال الفترة الماضية من أجل خلق مناخ إنسانى وإجتماعى مناسب للمقيمن بها، مع تلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية المعيشية والإجتماعية والترفيهية لهم.

وأوضح أنه تم أيضاً دعم أماكن الإقامة لدور الرعاية بالعديد من الخدمات والمستلزمات، وإعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء بها، وهو الذي يتوازى مع الكشف الطبى الدورى لهم، وأضاف محافظ أسوان بأنه تم التوجيه بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم أسبوعياً لهذه الدور، بالإضافة إلى صرف كمامات وكميات من الكحول ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة قيام مسؤولى التضامن الاجتماعي بالمتابعة الميدانية الدورية لمختلف دور الرعاية بإعتبار ذلك من الأولويات الإنسانية والوظيفية لتقديم الرعاية لهم معيشياً وإجتماعياً وتعليمياً وترفيهياً مع العمل على تلافى أوجه القصور لخلق مناخ إنسانى وإجتماعى مناسب للمقيمن بها.