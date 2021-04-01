شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوي العاملة: عمال قناة السويس كان هدفهم اسم مصر قبل تعويم السفينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، ان نجاح عمال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة، تعكس قوة وعزيمة وارادة العامل المصري والتي ابهرت اعين العالم بعد ان استطاعوا خلال أيام قليلة في تعويم سفينة بهذا الحجم رغم محاولات التشكيك.

وقال خلال مؤتمر (عمالك يا مصر رمز التنمية المستدامة.. حياة كريمة) بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ان أي عامل في العالم يبحث عن المقابل المادي لكن العامل المصري عندما تحدث أزمة يضع اسم مصر امامه، لافتا إلى ان عمال هيئة قناة السويس لم يكن هدفهم التعويم بقدر ما كانوا يضعون امامهم اسم مصر بعد ان تركوا ابنائهم ومنازلهم ونجحوا في ايام قليلة في تعويم السفينة الجانحة مضيفا مصر تحتاج إلى كل نقطة عرق واخلاص لرفع مكانتها وهو ما حدث في اثناء جنوح السفينة رغم محاولات اهل الشر لتصيد أي شئ لطعن مصر في ظهرها، مطالبا بالرد على من يروجون أي اشاعة تضر بالوطن والتواجد في الصفوف الاولي دفاعا عن الوطن لان هؤلاء لهم اماكن كثيرة، لكن نحن ليس لدينا سوي وطن واحد وهو مصر، لانها ميراث اجدادنا واباءنا ويجب ان نحافظ على قوتها لاننا المستفيد الاول من قوتها.

واضاف العامل المصري من أكفأ العمال في العالم عندما تتوافر له الامكانيات وهو اساس التنمية والعنصر الرئيسي في العملية الانتاجية.