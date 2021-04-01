شكرا لقرائتكم خبر عن هدده بسكين لعلاقته بشقيقته.. وفاة طالب سقط من شرفة شقة صديقه بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى نيابة المنتزة ثان، بالاسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة وفاة طالب سقط من شرفة شقة صديقه بمنطقة المعمورة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي يشرف عليها المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيتبات المنتزة بالاسكندرية، عن وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه وشقيقة صديقه وجاره والذى أستدرجه إلى شقته للانتقام منه.

بدات الواقعة بتلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارا من مستشفى التأمين الصحي بطوسون يفيد وصول المدعو «محمد سامح» 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصاب باسترواح في الرئة ونزيف داخلي بالبطن وكسور، وتوفى.

ههده بسكين بسبب علاقته بشقيقته .. وفاة طالب سقط من شرفة شقة صديقه بالاسكندرية- صور

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص أن المتوفى سقط من شرفة الطابق السادس بمنزل أحد جيرانه بمنطقة المعمورة، في ظروف غامضة.

وبسؤال والدة المجني عليه، اتهمت جارهم «مازن.ط» 19 سنة، طالب الفرقة الأولى بإحدى الكليات، باستدراج ابنها إلى منزله واحتجازه وإلقائه من الطابق السادس.

وقالت الأم أمام ضباط المباحث أن الواقعة تعود ليوم الخميس الماضي عندما شاهدت محادثات عبر «واتس آب» وصور لطالبة من زميلاته بالمدرسة على هاتف ابنها، وطلبت منه قطع علاقته بها وعدم التحدث معها مرة أخرى.

ههده بسكين بسبب علاقته بشقيقته .. وفاة طالب سقط من شرفة شقة صديقه بالاسكندرية- صور

وأشارت إلى أن الفتاة عادت للتحدث مرة أخرى مع ابنها، ما دفعها لإخبار أسرتها لإنهاء تلك العلاقة، لصغر سنهم والحفاظ على مستقبلهم، وأطلعتهم على الصور والمحادثات.

وأضافت الأم أن الواقعة أثارت غضب شقيق الفتاة ويدعى «مازن» وهدد بإيذاء ابنها، قائلة:«يوم الأحد الماضي خرجت لقضاء احتياجات المنزل وتركت ابني مع أشقائه في المنزل».

ههده بسكين بسبب علاقته بشقيقته .. وفاة طالب سقط من شرفة شقة صديقه بالاسكندرية- صور

وأوضحت أنها قبل أن ترجع إلى المنزل فوجئت باتصال يخبرها أن «مازن» استدرج نجلها واحتجزه داخل منزله وألقاه من الطابق الثالث انتقاما منه لعلاقته بشقيقته.

ولفتت الأم أن ابنها توفي بعد وصوله المستشفى بنحو ساعتين.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم «مازن.ط»، واثنين من أصدقائه، وتحرر المحضر رقم 6735 لسنة2021 جنح قسم ثان المنتزه بالواقعة.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أكدت أن أسرة الفتاة علمت من والدة المجني عليه بوجود علاقة صداقة بين ابنتهم و«محمد»، ووجود محادثات وصور تجمعهم على هاتف المجني عليه.

ههده بسكين بسبب علاقته بشقيقته .. وفاة طالب سقط من شرفة شقة صديقه بالاسكندرية- صور

وتبين من التحقيقات أن أسرة المجني عليه وعدوا أسرة الفتاة بمسح كافة المحادثات والصور وإلزام نجلهم بقطع علاقته بالفتاة المذكورة، لصغر سنهم وحفاظا على مستقبلهم.

وتوصلت تحريات المباحث الاولية التي تسلمتها النيابة العامة إلى أن شقيق الفتاة استعان باثنين من أصدقائه واستدرجوا المجني عليه بزعم إنهاء المشكلة والصلح بينهما، بعدما تأكد من خلو المنزل من أسرته.و بمجرد دخول المجني عليه منزل «مازن» شقيق الفتاة، احتجزه وهدده بسلاح أبيض «سكين»، لإجباره على خلع ملابسه وتصويره عاريا، انتقاما منه.

ههده بسكين بسبب علاقته بشقيقته .. وفاة طالب سقط من شرفة شقة صديقه بالاسكندرية- صور

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بما ورد بمحضر التحريات واستدراج المجني عليه إلى منزله واحتجازه وتهديده بسكين لتصويره عاريا انتقاما منه لعلاقته بشقيقته، فحاول الهرب وسقط من الشرفة، نافيا أن يكون ألقاه من شرفة العقار لقتله.

ههده بسكين بسبب علاقته بشقيقته .. وفاة طالب سقط من شرفة شقة صديقه بالاسكندرية- صور

وتبين من التحقيقات استعانة المتهم بصديقيه لاستدراج المجني عليه إلا أن التحريات أكدت عدم علم المشار إليهما بنية المتهم إجبار المجني عليه وتهديده لتصويره عاريا.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهم وصديقيه 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما وجهت له تهمة القتل والاحتجاز بشكل أولى، لحين وصول تحريات المباحث.

وقررت النيابة العامة دفن جثة المجني عليه عقب التشريح، وسماع أقوال بواب العقار محل الحادث والجيران، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.