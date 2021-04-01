شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ميدانية لإزالة المباني المخالفة والتعديات علي الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، تكثيف حملاتها الميدانية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، فضلا عن التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزوامل، بفك شدة خشبية بالدور الثالث علوى على مساحة ١٢٠ متر، كما قام رئيس الوحدة المحلية بغيتة بإحباط محاولة أحد المواطنين أثناء قيامه ببناء مخالف على مساحة ١٥٠متر بقرية الشولية، كما قامت الوحدة المحلية بفك شدة خشبية لاعمدة دور تاني علوي بعزبة أبوسمران التابعة لقرية السلام لأحد المواطنين على مساحة ٩٠ متر، فيما قامت رئيسة الوحدة المحلية بشبرا النخلة، بردم حفر لقاعدتين على مساحة ٥٠ متر على نفقة المخالف وتطبيق القانون على المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، بالتنسيق مع قسم الشرطة، والإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بإزالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 135متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.