شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر الأزهرية تواصل اختبارات مسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم لهذا العام 2020 / 2021 م، وذلك برعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

أوضح الشيخ عبدالحليم عبداللاهي مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بأن هذه التصفيات «المرحلة الثانية» تعقد بمقر منطقة الأقصر الأزهرية ،وبأعضاء من محافظات قنا وأسوان وسوهاج ويتم تصوير الطالب الممتحن بالصوت والصورة حرصاً على الشفافية كما يتم صرف الجوائز للطلاب الحاصلين على 90%، وفقا للمستوى الذي تقدم إليه الطالب، والدرجة التي حصل عليها لاختبار التصفية النهائية، كما يتم صرف مكافأة لمحفظى القرآن بالمكاتب الأهلية أيضا تقدر بنصف قيمة الجائزة التي يحصل عليها الطالب.

وأشار زين العابدين على موجه شؤون القرآن الكريم بمنطقة قنا الأزهرية إلى أن هذه المسابقة سنوية تقيمها إدارة شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المستويات، لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، وبمجموع جوائز تصل لـ 23 مليون جنيه.