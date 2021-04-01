شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركز حضانات بالفشن لإدارتها بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف ان حملة رقابية تمونية وصحية أشرف عليها اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بمركز ومدينة الفشن ،وذلك ضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم، حيث استهدفت الحملة المرور على العديد من المنشآت التجارية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة ،وذلك بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والعلاج الحر بمديرية الصحة وقسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 40 كجم لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وتحرير 2 محضر في هذا الشأن، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية،و 9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية و2محضر لضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود دفاتر تجارية، بجانب غلق إحدى الحضانات الخاصة لإدارتها بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، وغلق عيادة خاصة بها غرفة عمليات وأدوية مخدرة ولعدم الإعلان عن الإسعار وعدم إصدار فواتير بالمخالفة لقانون حماية المستهلك فيما تم غلق عيادة خاصة لعلاج الأمراض الجلدية غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية.

شهدت الحملة مشاركة كل من المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن،والأستاذ أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ،المقدم محمد بكري شرطة المرافق ،والدكتور سامي الدهشورى من الطب البيطري، ومسؤولى التموين ومباحث التموين والتعذية والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.