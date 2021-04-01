شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة خلال حملة «حقك تنظمي» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، اعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن اعمال مبادرة «أيامنا احلي» وذلك خلال الفترة من 14 حتى 25 من مارس الماضي، وذلك لتقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية للمواطنين بالمجان.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم الخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية لـ 44 ألف و793 سيده، منها 10 الاف و15 من السيدات الجدد، و33 ألف و58 مترددة، مؤكداً على أهمية تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، مشيراً إلى ان فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين، شملت المرحلة الاولي الفترة من 14 مارس حتى 18 مارس 2021 بمراكز (سمالوط- بنى مزار – العدوة- ملوي -ديرمواس)، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 21 حتى 25 مارس، بمراكز (المنيا- أبوقرقاص- مطاي – مغاغة).

من جانبه، قال الدكتور احمد صادق مدير ادارة تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، إنه تم صرف 44 ألف و766 وسيلة تنظيم اسرة مختلفة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 394 سيدة ومتابعة حمل لـ 948 حالة وإجراء كشف نساء لـ 1502 سيدة، فيما تم تقديم الاستشارة الطبية لـ 24 ألف و418 حالة، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية