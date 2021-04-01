شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات كبيرة من الأسمده الزراعية المحظور تداولها بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ من ضبط كميات كبيرة من الاسمده الزراعية المحظور تداولها بالاسواق قبل بيعها بالسوق السوداء بقصد الغش والتدليس وتحقيق ارباح غير شرعية.

وكان اللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ قد تلقي إخطارا من العميد محمد عبدالعزيز دومه،رءيس قسم مباحث التموين بكفرالشيخ بضبط ضبط 2،3 طن اسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بداءرة المحافظه وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.