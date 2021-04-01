شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة الحسنة يتابع الخطة الحالية ومقترحات الخطة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة متابعة أعمال الخطة الإستثمارية وسرعة الإنتهاء منها طبقآ للجداول الزمنية المحددة، عقد أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء مع المهندس عودة محمد عودة مدير الإدارة الهندسية والمقاولين القائمين بتنفيذ الأعمال بحضور النائب جازى سعد ومحمود الشريف مدير إدارة التخطيط وأكرم محمد إبراهيم مدير إدارة العقود ووليد أمين سكرتير عام مجلس المدينة، وذلك لمتابعة ماتم تنفيذه من أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ داخل مركز ومدينة الحسنة، والوقوف على أخر ما تم بها من أعمال حتى الآن .

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة ( في بيان ) على المقاولين بضرورة تنفيذ الأعمال وفقآ للإشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية المحددة، وتلافى جميع الملاحظات التي تبديها الجهات المعنية والمهندسين المشرفين على المشروعات والإلتزام بالضوابط والمعايير المحدده وذلك لضمان جودة الأعمال.

كما شدد على سرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء منها في المواعيد المحددة وطبقآ للجدول الزمنى المحدد لها.. مع مراعاة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا وإرتداء الكمامات أثناء العمل، وذلك حفاظاً على سلامة جميع العاملين بموقع العمل.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى تبلغ 23 مليون و200 ألف جنيها.. موزعة على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 ملايين جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 11 مليون و500 ألف جنيها للطرق، مبلغ مليون و50 ألف جنيها لتحسين البيئة، ومبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيها لتدعيم الوحدات المحلية، وأنه جارى إستكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة الحسنة.. إلى جانب استكمال عدد من المنشآت والمبانى الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى.

ومن جهة أخرى.. في إطار اهتمام القياده السياسية بتنمية وتعمير وسط سيناء، وبناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة إشراك نواب البرلمان بكل مركز ومدينة في وضع الخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.. بما يحقق مطالب وطموحات الأهالى.. تناول الإجتماع مناقشة مقترحات الخطه الإستثمارية للعام الجديد وما سيتم بها من أعمال، وعرض المقترح تنفيذه لتنمية وسط سيناء، وكذلك الوقوف على آخر المستجدات بالمنطقة.