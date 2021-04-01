شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عدم تسجيل أي اصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تسجيل عدد 3 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2022 حالة منذ بداية الجائحة.

أضاف شوكة أن عدد الحالات الإيجابية بالفيروس يبلغ 334 حالة، بينما عدد حالات الوفاة يبلغ 118 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى حجز 3 حالات في قسم العزل في مستشفي العريش العام، وعدد 58حالة عزل منزلي.

طالب شوكة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، حفاظًا عليهم من عدم انتشار الفيروس.