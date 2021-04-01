شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة وزارة البيئة في إعادة التدوير.. شهادة العاملين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة عن إطلاق اليوم المصري لإعادة التدوير لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللأجيال القادمة، وشهدت فؤاد توقيع شركاء العمل البيئى ممثلا في تحالف عدد 8 من كبرى الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التي تستخدم العبوات البلاستيكية احادية الاستخدام طوعيتا لدعم العمل البيئى بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وحول مبادرة وزارة البيئة، قال معتز الحوت، رئيس مجلس ادارة شركة احدى المنتجات الغذائية إن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، الأمر الذي شجعنا على إطلاق مبادرة «دورنا» لزيادة جمع وتدوير النفايات البلاستيكية، والتي قمنا بالبدء بها في 2019، بهدف تطوير نظم جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، واسترجاع نفس كمية البلاستيك التي تستخدمها في تصنيع منتجاتها وفقًا لمبدأ «مقابل كل طن يدخل الإنتاج، طن آخر يعاد تدويره، هذا إلى جانب تبني رؤية مستقبلية للأعوام القادمة، تقوم على أنه بحلول عام 2025 ستكون جميع عبوات التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجاتنا تصبح قابلة لإعادة الإستخدام أو التدوير بالكامل وقد قامت الشركة لإرساء قواعد العمل المشترك كقطاع واحد لتفعيل مفهوم المسؤلية الممتدة للمنتجين والمصنعين، وجهنا الدعوة للمشاركة في هذه المبادرة إلى عدد من الشركات الكبرى بمصر والتي رحبت بالتعاون من اجل حماية البيئة خاصة مع ثقتنا أن جميع هذه الجهود تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية سوف تؤتى ثمارها نحو بيئة خالية من المخلفات.

فيما أوضح أحمد راضى نائب الرئيس التنفيذى لاحدى شركات المشروبات العالمية، أن الشركة تعتبر نفسها شريك استراتيجي في كافة الأسواق التي تعمل بها لدعم المجتمع والبيئة لذا دائمًا ما تولي اهتماماً كبيرًا بالمشاركة في كافة المشاريع والمبادرات التي من شأنها تنمية المجتمع وعلى رأسها تقليل الأخطار البيئية، ومفهوم تدوير المخلفات يأتي كجزء أساسي وهام ضمن صناعة المشروبات بصفة عامة، لذا دائمًا من نرحب بالمشاركة في كافة المحادثات والمناقشات التي تدور حول تحسين وتطوير المنظومة البيئية في مصر بدءً من التشريعات واللوائح مروراً بتقديم الدعم والمساندة لكافة المشاريع البيئية.

كما اكد هانز السعدى ممثل شركة بروكتر اند جامبل مصر، دعم الشركة للحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره للحفاظ على البيئة مع تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار بالشراكة مع الحكومة وجمعيات المجتمع المدنى لتحقيق نموذج واقعى وحقيقى في هذا الشأن .

وأوضح محمد بدر الدين عضو الفريق التنفيذي لإحدى الشركات أن بداية الجهد لحل مشكلة البلاستيك في مصر ليس وليد اللحظة ويتم العمل عليه منذ عامين ويمكن مع تحالف القطاع الخاص والحكومة العمل على حل تلك المشكلة خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن الشركة تستخدم بلاستيك تم اعادة تدويره في منتجاتها بنسبة 100 %.

وأشار تامر يونس عضو مجلس ادارة احدى الشركات أن تواجدهم اليوم كشركات لدعم ومساندة جهود وزارة البيئة والتى عملت خلال فترات كثيرة من الاعوام السابقة لحل مشكلة التخلص من المخلفات ومعالجتها والمشاكل البيئية بصفة عامة بالإضافة إلى الحاجة لبناء الوعى لدى الشعب المصري لتلك الخطوة.