شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ ندواتها التوعوية لمواجهة كورونا بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء ( ادارة التثقيف والاعلام الصحى ) اليوم في تكثيف حملات التوعية بجامعة العريش، وذلك بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى>

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على انطلاق حملات التوعية المكثفة ضد كورونا بجامعة العريش للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية اعتبارا من اليوم وعلى مدار شهر أبريل الحالى تحت شعار: «لا يزال كوفيد_19يمثل تهديدات للعالم في عام 2021.. احمى نفسك وأسرتك ووطنك»>

وأشار إلى أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة العريش ومديرية الصحة.. تم التنسيق مع الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وعمداء الكليات.. حيث بدأت صباح اليوم أولى الندوات التوعوية لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بجامعة العريش، وطبقا للخطة المشتركة الموضوعة على مستوى الجامعة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة>

وأعلن أنه يتم تكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.. مؤكدا على أن الالتزام بالتعليمات الوقائية كفيل بحماية الطالب والأسرة والوطن>

ومن جانبه أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى تكثيف الرسالة الإعلامية لحث طلاب الجامعة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد، وكذا توضيح جهود وتعليمات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتركيز على تشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل الجامعة وأماكن المحاضرات>

وأضاف أن المحاضرة الأولى كانت بكلية الآداب حول أهم طرق الوقاية ضد فيروس كورونا بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد ونظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيداً بالماء والصابون.. مع ضرورة الحرص عند السعال أو العطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أوبمنديل ورقى والتخلص منه بعد ذلك فوراً وغسل اليدين، وكذا أهمية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.

وأكد على أهمية التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه في الوقت الحالى.. مشيرا إلى وجود مركز تطعيم ضد لقاح فيروس كورونا بمستشفي العريش العام، وأن التطعيم آمن وفعال ومجانى، وأنه يمكن التسجيل للحصول على اللقاح بزيارة الموقع الإلكترونى أو زيارة مركز التطعيم بمستشفى العريش العام.

وتناول أحمد مجدى مسؤول التثقيف والاعلام الصحى أمام طلاب كلية الآداب بجامعة العريش التعريف بالمرض وتوضيح طرق التحور، ومنها الاختلاط المباشر مع المصابين والرذاذ المتطاير أثناء العطس والسعال وملامسة الأسطح، وأعراض المرض التي تشمل الحمى والسعال واحتقان في الأنف والاسهال وفشل في التنفس.. علاوة على تناول طرق الوقاية والتشديد على أهمية أخذ اللقاح والتثقيف بذلك بين أوساط المجتمع وفئاته المختلفة.