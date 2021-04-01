شكرا لقرائتكم خبر عن شروط صلاة التراويح في رمضان.. منها منع الاعتكاف واستمرار غلق دورات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالقرارات الواجب تطبيقها فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

ومن أهم هذه القارارت:

1- منع إقامة أي موائد رمضانية

2- منع الاعتكاف

3- حظر سرادقات العزاء والاحتفالات

4 السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط ألا تزيد عن نصف ساعة

5- استمرار غلق دورات المياه

6- ارتداء الكمامات

7- اصطحاب مصلى للصلاة.

8- الالتزام بالمسافة الجسدية بين المصلين عند الجلوس والوقوف

9- تحديد أماكن ثابتة للصلاة

10- تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.