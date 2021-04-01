شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رهبان أوكرانيا يزور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، اليوم، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.

وكان قد زار الوفد دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وكان في استقبالهم عدد من راهبات الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، زاروا خلالها دير القديسة دميانه بالبراري وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا ودير الشهيد مارمينا بمريوط ودير أبو مقار ببرية شيهيت وأديرة وادي النطرون الثلاثة البراموس والسريان والأنبا بيشوي.

كما زار الوفد الرهباني أمس أهرامات الجيزة وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام. بحسب بيان صحفي.