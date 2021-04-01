شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن تشغيل 95% من المنشآت الطبية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيل 95 % من الوحدات والمراكز والمستشفيات بمحافظة بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل مشيرا إلى ميكنة جميع المنشآت الطبية وخدماتها بالكامل في إطار خطط التحول الرقمى للخدمات الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال لقائة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ووفد البرلمان برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه تم تسجيل 707 آلاف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الخدمات الصحية للمنتفعين وفق أعلي معايير الجودة العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى أن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية للمنتفعين بدون سقف لافتا إلى أنه تم استحداث 12 خدمة جديدة في المنظومة أبرزها عمليات التافى والتى تقوم بعملها داخل القطاع الحكومى الصحى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل مضيفا أن رضاء المنتفعين عن الخدمة وصل إلى 93% مرحبا بمشاركة لجنة الصحة في تقييم المنظومة والإطلاع علي تفاصيل الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية: سننقل كافة الخبرات التى اكتسبناها من محافظة بورسعيد إلط باقي محافظات المرحلة الأولي لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتابع : الحمد لله اننا في دولة يقودها رئيس يحقق أحلام المصريين في توفير خدمات طبية وفق معايير عالمية مشيرا إلى أنه لولا الارادة السياسية ما كان تم خروج قانون التأمين الصحي الشامل للنور.

وتابع: لم يمر عامين علي إطلاق الرئيس السيسى للمنظومة ببورسعيد كان الدور البرلمانى لتقييم المنظومة للدفع بتحقيق أعلي سبل الرعاية بالاضافة إلي مواجهة التحديات الكاملة لأى نظام صحى وتابع: منظومات التأمين الصحى الشامل في أكبر دول العالم استغرقت وقت كبير لتنظيمها ومواجهة تحدياتها، وتابع: لن نرضى ان يكون النظام الصحى مرضى فقط للمصريين بل سيكون تجربة ونموذج ملهم للعالم كله، مضيفا: نعد كل مواطن ببذل كل الجهود الكبيرة للوصول إلي مستوى الخدمات التى يتمناها الرئيس عبد الفتاح السيسى".

ومن جانبة قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد مدهشة بما فيها من خدمات طبية تقدم للمنتفعين وتابع : حال منتفعى المنظومة الصحية في بورسعيد أفضل كثيرا من غيرهم في أى محافظة لما تقدمة المنظومة من خدمات غاية في الأهمية وتابع : جئنا إلي هنا للإطمئنان علي سير منظومة الخدمات مشيدا بميكنة الخدمات الطبية والبعد عن الورقيات وأشار : التأمين الصحى الشامل يغطى 100% من المواطنين في المحافطة دون تمييز وقال : هذة أول زيارة للجنة الصحة في البرلمان وسنضع تقرير مفصل بكل ملاحظاتنا علي الخدمة وقال إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد أهم قوانين الصحة في منظومة التشريعات المعاصرة.

وفي ذات السياق استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد آليات تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة ومدى رضاء المواطنينفي ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مشيرا الي التحسن الكبير في اداء الخدمات الطبية .

شارك في اللقاء كل من، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الشامل، و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية و عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على رأسهم الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأشاد اللواء المحافظ بالطفرة التي شهدتها محافظة بورسعيد في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إن نجاح المحافظة يعكس نجاح أربع وزارات في تطبيق المنظومة الجديدة.

و أعرب المحافظ، عن فخره لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظته،وتابع : المتابعة الميدانية عكست رضاء المواطن البورسعيدي عن الخدمات الصحية المقدمة له من خلال المنظومة الجديدة، ودللت على نجاح المنظومة بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم رصدها خلال زيارات المستشفي حيث يتلقى المواطن الخدمة الطبية خلال أقل من 15 دقيقة، مؤكدًا أن هذا النموذج هو ما يسعى له المواطنين.

وثمن المحافظ الخدمة الطبية المقدمة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتي لافتًا أن كل وحدة من وحدات طب الأسرة تقدم 80%من خدمات التأمين الصحي الشامل وتخدم مالا يقل عن 12ألف مواطن.