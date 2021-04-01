شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة عين شمس: حجم النفايات الطبية يصل لـ6 أطنان يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن أزمة فيروس كورونا ، أدت إلى زيادة حجم النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن المستشفيات، لافتة إلى أن حجم النفايات فى اليوم الواحد بمستشفيات الجامعة تصل لـ6 أطنان.

وأوضحت نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، خلال افتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس، أن الجامعة لجأت إلى إنشاء مجمع للنفايات لتفادى أى تلوث يحدث نتيجة.

وأضافت أن الجامعة قبل إنشاء مجمع للنفايات كانت متعاقدة مع 3 شركات متخصصة للنفايات الطبية، لافتة إلى أن حجم النفايات كان يفوق ما يتم الاتفاق عليه، موضحة أن هناك عدد من المعايير والاشتراطات الطبية تم وضعها فى الحسابات بشأن الوقاية والسلامة الصحية للجميع.

وأوضحت أن جامعة عين شمس بها حوالي 4 آلاف سرير علاجى، و كل سرير ينتج عنه نفايات فى الساعة الواحدة ما يتراوح بين نصف كيلو إلي كليو نفايات، لافتة إلى أن شاء مجمع المحارق للنفايات مطابق لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية.

ويشهد افتتاح المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس ، الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب.