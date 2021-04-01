حبس منتج شهرًا لامتناعه عن سداد 172 ألف جنيه نفقة لابنه من إيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة أسرة مصر الجديدة بحبس المنتج "ع. م" شهرًا، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة صغير لابنه من زوجته الإيطالية والمقدرة ب172 ألف جنيه.

وكان شعبان سعيد المحامي أقام دعوى حبس قيدت برقم 1220 سنة 2020 أسرة مصر الجديدة، ضد المنتج لامتناعه عن سداد نفقة صغير لصالح موكلته "إيميليا براسيا" طليقة المنتج وحاضنة ابنه.

وقضت محكمة أسرة مصر الجديدة في وقت سابق بإلزام المدعى عليه بدفع متجمد نفقة صغير قدرها 172 ألف جنيه أو حبسه فى حالة الامتناع عن السداد، لصالح ابنه من طليقته الإيطالية "إيميليا براسيا".