فيديو ترويجى عن"معاوني الأمن" وموعد قبول دفعة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو ترويجى عن"معاوني الأمن" ويُعرض فيه موعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة لعام 2021.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة وتنطبق عليهم الشروط العامة.

وتأتي شروط القبول كالتالي:- "أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين وألا يقل السن عن ١٩ عاما وألا يزيد على ٢٥ سنة من تاريخ فتح الباب وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف وألا يكون قد سبق فصله من الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام).

وأشار إلى أنه يتعين على المتقدم أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة وأن يجتاز اختبارات السمات وألا يقل الطول عن ١٧٠ سم وعرض الصدر عن ٨٥ سم الذكور وألا يقل الطول للإناث عن ١٦٠ سم، مبينا أن الدارس سيحصل على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة بالإضافة إلى الاستفادة من النظام العلاجي المجاني والخدمات الاجتماعية.

الشروط العامة للقبول بمعاهد ومعاوني الأمن:

1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق التجنس.

2- ألا تقل السن عن 19 سنة وألا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقد للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

3 - أن يكون حاصلا على الشهادة الإعداية أو ما يعادبها.

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيد للحررية في حريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو يحكم تأديبي نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

7- أن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية والبدنية، بالنسبة للذكور.

8- ألا يقل الطول عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم.

9- بالنسبة للإناث ألا يقل الطول عن 160 سم، مع توافر شروط القوام "الطول 100".

10 -ألا يقل السن عن 19 سنة وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2017.

11- ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة الشرطية بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى.

12- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

13- أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة.

14- اجتياز المتقدم اختبارات السمات واللياقة البدنية.

15- يمثُل المتقدم عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

ثانيا المزايا

يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة.

الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

صرف الملابس الأميرية مجانًا.

تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهي:

1- معهد معاوني الأمن بطرة (ذكور- إناث).

2- معهد معاوني الأمن بالبحيرة- مدخل مدينة وادي النطرون "ذكور".

3- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج- مدينة سوهاج - حي الكوثر.

موعد سحب الكراسات

يبدأ موعد سحب الكراسات من يوم السبت الموافق 3/4/2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 3/5/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً يومياً ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية.. علماً بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية (moi.gov.eg).