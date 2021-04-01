مساعد وزير الداخلية يكشف تفاصيل قبول الدفعة رقم 6 بمعاهد معاوني الأمن-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء دكتور أيمن شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب بأن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الاعدادية وما يعدلها للانضمام إلى صفوف رجال الشرطة بمعهد معاوني الأمن الدفعة السادسة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية يتم سحب كراسات الشروط من معهد معاوني الامن بطرة والبحيرة وسوهاج في المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحول أبرز الشروط الالتحاق، قال مساعد وزير الداخلية، إن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس - ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن - أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها – وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" - ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل - أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة - أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور" - وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث - وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى - وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج) .

-مزايا المتقدمين

(تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد – يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة – الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة – يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية – الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة).

- سحب كراسات الشروط

ومن المقرر أن تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهي: (معهد معاوني الأمن بطره "ذكور – إناث" – معهد معاوني الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور") وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 3/4/2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 3/5/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً يومياً ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية علماً بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية (اضغط هنا).