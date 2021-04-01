النيابة تحيل عاطلا بتهمة قتل "سيدة الجدعنة" لمحكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، عاطل، للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل ربة منزل تدعى "راوية" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الجدعنة"، لدفاعها عن جارتها ومنع المتهم من الاعتداء عليها وضربها بمنطقة الوراق.

وأنهت النيابة العا

مة بشمال الجيزة تحقيقاتها في اتهام بلطجي بقتل سيدة تصدت لحماية أخرى من مضايقات المتهم، حيث سدد لها عدة طعنات وسط الشارع وأمام الجيران.

وكشفت التحقيقات ان قسم شرطة الوراق تلقى إخطارا بمقتل سيدة بكفر السليمانية، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تدعى راوية. ا. ا مصابة بعدة طعنات بالبطن والظهر والرقبة وان جارها يدعى شعبان. ب وراء ارتكاب الجريمة.

شرحت التحريات والتحقيقات أن المتهم اعتاد مضايقة سيدة مطلقة تقيم بمفردها في المنطقة فكانت تتصدى له المجني عليها الشهيرة ب "أم احمد" ونشبت بينهما عدة خلافات لتصديها له ومنعه من التعرض لجارتهما.

أضافت التحريات ان المتهم هدد المجني عليها عدة مرات بإيذائها في حال منعته من التشاجر لجارتهما مرة أخرى ويوم الواقعة سمعت المجني عليها استغاثات جارتها ومحاولة المتهم التعدي عليها وكعادتها تصدت له ما دفعه للتشاجر معها وتوعدها بالإيذاء وانصرف من أمامها ليعود بعد دقائق حاملا سلاح ابيض "مطواة" وسدد لها عدة طعنات أردتها قتيلة في الحال وسط ذهول المارة وأبناء المجني عليها.

تم نقل المجني عليها الي المستشفى الا انها فارقت الحياة وتمكنت قوات الامن من القاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة مبررا تصدي المجني عليها له وتشاجرها معه لمنعه من أذية سيدة اخرى، حتى اطلق اهالي المنطقة عليها "شهيدة الجدعنة".

تولت النيابة العامة التحقيق وامرت بندب الطب الشرعي لتشريح المجني عليها وتحديد اسباب الوفاة.

وكشفت أقوال شهود العيان في اعترافاتهم أمام النيابة، أن السيدة "راوية" كانت تدافع عن جارتها التي تقطن في العقار المقابل لها، نتيجة هجوم عاطل عليها والاعتداء عليها، فاستل المتهم سكينًا للتخلص منها.

وأضاف الشهود في اعترافاتهم، أن المتهم ويدعى "شعبان. ب" كان يعتدى على سيدة مطلقة تقطن في المنطقة بمفردها، فقامت السيدة "راوية" بالدفاع عنها من هجوم المتهم فسدد لها عدة طعنات فلفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال الجيران أجمعوا على أن المتهم جارهم قتل السيدة بعدة طعنات عندما حاولت حماية جارتها منه.

كانت قد ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم، واقتادته قوة من المباحث إلى قسم شرطة الوراق وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وادعى أنه نفذ الجريمة انتقامًا من المجني عليه التي اعتدت عليه بالسباب والشتائم أمام أهل المنطقة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ربة منزل تدعى "راوية"، قتلها المتهم "ش.ب" عاطل، حيث حصل على سلاح أبيض من مسكنه، وسدد لها طعنة أنهت حياتها فى الحال، بسبب دفاعها عن ربة منزل، ومنعها للمتهم من الاعتداء عليها بالضرب، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.