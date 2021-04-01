سقوط عصابة لسرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عصابة تخصصت في سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بالمرج.

بدأت تفاصيل الحادث حال قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتمكنت من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم توك توك مجهول المصدر مُحمل عليه كمية من حديد التسليح خاصة بأعمال إنشائية، كما عثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتين.

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حديد التسليح، وقيامهم بسرقتها من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب المغافلة ، وأقروا بقيامهم بسرقة التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة من منطقة كوم السمن بالقليوبية بتوصيل الأسلاك، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح من ذات الموقع والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم صاحب مخزن خردة بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وتم ضبطه وبحوزته كمية من حديد التسليح المستولى عليه واعترف بصحة أقوال المتهمين.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.