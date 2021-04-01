ضبط مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مخزن لحيازته كمية من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة بمنطقة الساحل.

كانت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط مسئول مخزن قطع غيار سيارات ،كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات "مقلدة" ومجهولة المصدر ومنسوبة لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع.

وعُثر بداخل المخزن على 6614 قطعة غيار سيارات متنوعة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.