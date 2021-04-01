استمرار غلق دورات المياه.. الأوقاف تعلن 10 ضوابط لأداء الصلاة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولجنة مكافحة كورونا، بالسماح بأداء صلاة التراويح بالمساجد مع عدم تجاوز الفترة الزمنية لها عن نصف الساعة فقط.

وأكد وزير الأوقاف خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة اليوم بمقر ديوان عام الوزارة، على أن مصر والقيادة السياسية تأخذ بمبدأ الوسطية ولم تحرم المصريين من أداء صلاة التراويح وروحانيات رمضان ومن ثم كان قرار السماح بصلاة التراويح لمدة نصف ساعة وبالشروط التي تحفظ للناس حياتهم وصحتهم.

وأوضح وزير الأوقاف الشروط والالتزامات والضوابط الواجب على الأمة والعاملين بالوزارة القيام بها والتي تتمثل في التالي:

1- ارتداء الكمامة.

2- اصطحاب المصلى الشخصي.

3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4- استمرار عدم فتح دورات المياه.

5- استمرار عدم فتح الأضرحة.

6- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8- عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10- السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.​