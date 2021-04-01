الزراعة: خطة لزراعة 10 ملايين نخلة.. ودعم صناعة التمور لرفع الصادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- علاء أحمد:

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إن مصر تعمل على التوسع في زراعة التمور من خلال التوسع الأفقي وذلك بإضافة 10 ملايين نخلة جديدة، بالإضافة إلى 14 مليون نخلة تمتلكها مصر.

وأضاف عزوز، في كلمته خلال افتتاح معرض التمور بحديقة الأورمان، اليوم الخميس، نائبا عن وزير الزراعة، أن مصر تعاني من ضعف الصادرات بالرغم من أنها الدولة الأولى في امتلاك كل هذا العدد الضخم من النخيل، معربا عن أمله في تطوير صناعة التمور من خلال مشتقات التمور وشكل العبوات.

وأشار إلى أهمية المعرض باعتباره الأول في القاهرة في تطوير صناعة التمور، مشيرا إلى

مشاركة عارضين من الإمارات والأردن وليبيا، وممثلين لوزارة التجارة والصناعة والوحدة الاقتصادية العربية وهيئة سلامة الغذاء والجهات البحثية.

وشدد على أهمية التكرار للأنشطة التي تخدم صناعة وتجارة التمور وتقديم منتجات آمنة، وهو ما يدفع إلى تسليط الضوء على منتجات التمور وتعزيز قيمة المنتج.

وتابع أن مجال التمور خصب ومتنوع وهناك مخطط لرفع قيمة الصادرات بدعم التسويق، فضلا عن مخطط للاستفادة من مخلفات النخيل واستخدام جريد النخل لإنتاج الأخشاب وهو ما يساهم في الحد من الاستيراد ويحافظ على البيئة.​