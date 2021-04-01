إيقاف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس.. الحكومة تعرض نتائج سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم تقريرا من غرفة العمليات إدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذي تشهده بعض المحافظات، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس.

وأشار التقرير الصادر عن غرفة العمليات إلى استقرار الحالة الجوية مع انخفاض في درجات الحرارة في بعض المحافظات وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز مطروح وجاري العمل على إزالة التراكمات بالطرق.

وأوضح التقرير، أنه تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفرالشيخ مع استقرار الحالة الجوية عامة في باقي المحافظات.

ووجه اللواء محمود شعراوي، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع في المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء.​