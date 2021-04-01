شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 125 فرصة.. وظائف خالية في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد (١٢٠) وظيفة بالاضافة إلى 7 وظائف ااخرى بشكل مستقل وذلك في العديد من التخصصات للعمل بمعامل وإدارات المقر الرئيسي للهيئة في مطار القاهرة وفروعها بمحافظات الجمهورية ( الإسكندرية، السويس، دمياط، بورسعيد، السلوم) وذلك عن طريق التعاقد لمدة عام طبقاً لقرار وزرارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٨ طبقا للبند ٣/٤ لموازنة الباب الرابع.

تشمل هذه الوظائف الحاصلين على بكالوريوس علوم حاسبات ومعلومات، وبكالوريوس هندسة حاسبات وميكانيكا وكيمياء وكهرباء وغيرها من التخصصات الهندسية، وبكالوريوس علوم تخصص كيمياء، وبكالوريوس زراعة.

ويتم تلقى طلبات المتقدمين للتعاقد على الوظائف الخالية المشار إليها الكترونياً فقط، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية وصور المستندات المطلوبة من البريد الإلكترونى: [email protected]

وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ولن يتم الإلتفات للطلبات الواردة على غير وسيلة البريد الإلكترونى أو بعد إنقضاء فترة الإعلان أو الغير مستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة بالإعلان، علماً بأن اخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق ١٥/ ٤ /٢٠٢١ ولن يتم الإلتفاف لأى طلبات بعد انتهاء الموعد القانونى.

وفيما يلي جميع التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة لجميع الوظائف وأماكن العمل :

بالاضافة إلى الوظائف السابقة فقد أعلنت الهيئة أيضا عن حاجتها إلى بعض الوظائف الاخرى بشكل مستقل وذلك وفق تفاصيل وشروط محددة لكل وظيفة كما يلي :

1- مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التسجيلات التجارية

كود الوظيفة:٧

تاريخ انتهاء التقدم:١٠/٠٤/٢٠٢١ ١٠:٣٤ ص

الوصف الوظيفي

تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف الإدارة العامة للرقابة على التسجيلات التجارية .

يختص شاغل هذه الوظيفة بتنفيذ سياسة الهيئة بخصوص الرقابة على المستوردين والرقابة على الوكلاء والوسطاء التجاريين وكذا الرقابة على مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستشارية والمنشات الأجنبية

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

خبرة عملية في مجال وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها ـ والعمل تحت ضغط ـ اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى مدير عام وفقا لإحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والمنشورة بالوقائع الرسمية العدد ٧٤ (تابع) ٢٩مارس ٢٠٢٠

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسى (معتمد) أو المؤهلات الأعلى آن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كافة البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

شهادة خبرة عملية معتمده بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة .

بيان عن أبرز انجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في مقترح التطوير أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية .

شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر

عدد ٦ صور شخصية حديثة .

صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل(حديثة)

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2- رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية

كود الوظيفة:١

تاريخ انتهاء التقدم:١٠/٠٤/٢٠٢١ ١٠:١٢ ص

الوصف الوظيفي

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية

يختص شاغل هذه الوظيفة برسم السياسة العامة لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والمعامل الفرعية بمناطق الهيئة ومتابعة تنفيذها

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

خبرة عملية في مجال وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها ـ والعمل تحت ضغط ـ اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى العالى وفقا لإحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والمنشورة بالوقائع الرسمية العدد ٧٤ (تابع) ٢٩مارس ٢٠٢٠

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسى (معتمد) أو المؤهلات الأعلى آن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كافة البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

شهادة خبرة عملية معتمده بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة .

بيان عن أبرز انجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في مقترح التطوير أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية .

شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر

عدد ٦ صور شخصية حديثة .

صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل(حديثة)

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3- مدير عام الإدارة العامة للواردات الزراعية والغذائية بالمطار

كود الوظيفة:٣

تاريخ انتهاء التقدم:١٠/٠٤/٢٠٢١ ١٠:٢٢ ص

الوصف الوظيفي

تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف الإدارة العامة للواردات الزراعية والغذائية بالفرع

يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف والتوجيه على عمليات الفحص والرقابة النوعية للواردات الزراعية والغذائية بالفرع

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

خبرة عملية في مجال وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها ـ والعمل تحت ضغط ـ اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى مدير عام وفقا لإحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والمنشورة بالوقائع الرسمية العدد ٧٤ (تابع) ٢٩مارس ٢٠٢٠

المستندات المطلوبة:

· صورة من المؤهل الدراسى (معتمد) أو المؤهلات الأعلى آن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كافة البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

شهادة خبرة عملية معتمده بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة .

بيان عن أبرز انجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في مقترح التطوير أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية .

شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر

عدد ٦ صور شخصية حديثة .

صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل(حديثة)

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4- مدير عام الإدارة العامة لمعامل اختبارات الفحوص الغير إتلافية

كود الوظيفة:٤

تاريخ انتهاء التقدم:١٠/٠٤/٢٠٢١ ١٠:٢٥ ص

الوصف الوظيفي

تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف الإدارة العامة لمعامل اختبارات الفحوص الغير إتلافية

يختص شاغل هذه الوظيفة بوضع السياسة العامة لمعامل اختبارات الفحوص الغير إتلافية والحسية

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

خبرة عملية في مجال وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها ـ والعمل تحت ضغط ـ اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى مدير عام وفقا لإحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والمنشورة بالوقائع الرسمية العدد ٧٤ (تابع) ٢٩مارس ٢٠٢٠

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسى (معتمد) أو المؤهلات الأعلى آن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كافة البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

شهادة خبرة عملية معتمده بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة .

بيان عن أبرز انجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في مقترح التطوير أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية .

شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر

عدد ٦ صور شخصية حديثة .

صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل(حديثة)

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5- مدير عام الإدارة العامة لفحص الغزل والمنسوجات والجلود ومنتجاتها

كود الوظيفة:٥

تاريخ انتهاء التقدم:١٠/٠٤/٢٠٢١ ١٠:٢٩ ص

الوصف الوظيفي

تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف الإدارة العامة لفحص الغزل والمنسوجات والجلود ومنتجاتها

يختص شاغل هذه الوظيفة في وضع السياسة العامة لأسس وقواعد فحص الغزل والمنسوجات والجلود ومنتجاتها وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

خبرة عملية في مجال وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها ـ والعمل تحت ضغط ـ اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى مدير عام وفقا لإحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والمنشورة بالوقائع الرسمية العدد ٧٤ (تابع) ٢٩مارس ٢٠٢٠

المستندات المطلوبة:

· صورة من المؤهل الدراسى (معتمد) أو المؤهلات الأعلى آن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كافة البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

شهادة خبرة عملية معتمده بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة .

بيان عن أبرز انجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في مقترح التطوير أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية .

شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر

عدد ٦ صور شخصية حديثة .

صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل(حديثة)

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6- مدير عام الإدارة العامة لفحص واردات السلع الكهربائية والمتنوعات

كود الوظيفة:٦

تاريخ الإعلان:١١/٠٣/٢٠٢١ ١٠:٢٩ ص

تاريخ انتهاء التقدم:١٠/٠٤/٢٠٢١ ١٠:٣١ ص

الوصف الوظيفي

تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف الإدارة العامة لواردات السلع الكهربائية والمتنوعات

يختص شاغل هذه الوظيفة بالاشتراك في وضع السياسة العامة لواردات السلع الكهربائية والمتنوعات وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها لحماية المستهلك من الغش في هذه السلع وفقا للقوانين والقرارات والقواعد المنظمة

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

خبرة عملية في مجال وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها ـ والعمل تحت ضغط ـ اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى مدير عام وفقا لإحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والمنشورة بالوقائع الرسمية العدد ٧٤ (تابع) ٢٩مارس ٢٠٢٠

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسى (معتمد) أو المؤهلات الأعلى آن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كافة البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

شهادة خبرة عملية معتمده بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة .

بيان عن أبرز انجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في مقترح التطوير أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية .

شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر عدد ٦ صور شخصية حديثة .

صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل(حديثة)

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7- رئيس الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية

كود الوظيفة:٢

تاريخ انتهاء التقدم:١٠/٠٤/٢٠٢١ ١٠:١٨ ص

الوصف الوظيفي

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف التسجيلات التجارية

يختص شاغل هذه الوظيفة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة فيما يختص بسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وسجل مكاتب الشركات الأجنبية وبطاقات مستلزمات الإنتاج

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

خبرة عملية في مجال وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها ـ والعمل تحت ضغط ـ اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى العالى وفقا لإحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والمنشورة بالوقائع الرسمية العدد ٧٤ (تابع) ٢٩مارس ٢٠٢٠.

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسى (معتمد) أو المؤهلات الأعلى آن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كافة البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

شهادة خبرة عملية معتمده بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة .

بيان عن أبرز انجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في مقترح التطوير أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة ورقيا ( ٧ نسخ ) ونسخه wordعلى CD (قابله للنسخ)

ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية .

شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر

عدد ٦ صور شخصية حديثة .

صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل(حديثة)

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