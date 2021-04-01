شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تكريم الأمهات المثاليات في تعليم القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية بديوان عام المديرية الأمهات المثاليات بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية وشهد التكريم الأمهات الفائزات في المسابقة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والتربية الأجتماعية وهن صباح محمد على وحنان بسيوني الدسوقي وهدى عبدالعزيز إبراهيم وأحلام محمد حنفي ونوسة حافظ السيد وصفاء محمد لطفي ورشا سعيد محمد وهدى عبدالعزيز إبراهيم وقدم وكيل الوزارة شهادات تقدير وهدايا عينية للأمهات المثاليات تكريما لهن مقدما الشكر والتقدير لجميع الأمهات بمحافظة القليوبية، وقدم عبارات الشكر والتقدير والامتنان على عطائهن وتضحياتهن متمنيا لهن دوام الصحة والسعادة والعافية.

كما أكد أن التكريم تم في نطاق محدود حفاظا على صحة العاملين بالديوان واتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

كما تقدمن الأمهات المكرمات، بالشكر والتقدير للاستاذ ياسر محمود والأستاذة سماح ابراهيم ولكل من ساهم في المشاركة في التكريم وأكدن أن هذا التكريم وسام على صدورهن.