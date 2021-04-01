شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جيبتو فارما»: نعمل على أن نكون أحد أذرع مصر في المنظومة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيبتو فارما» الدكتور عمرو ممدوح، أن الشركة تعمل على أن تكون إحدى أذرع الدولة في دعم المنظومة الصحية وبرامج التأمين الصحي الشامل والفوز بثقة المواطن بتقديم دواء آمن وفعال بجودة عالية وفي متناول شرائح المجتمع المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية اليوم الخميس، إن مدينة الدواء مرت بعدة مراحل، مشيرا إلى أن مرحلة التشغيل يتم خلالها العمل على 6 محاور رئيسية منها: «الارتقاء لاعلى مستوى في ممارسات التصنيع الجيد طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، تطبيق نظام جودة عالمي QMS يتماشي مع المعايير الاوروبية والدولية، تطبيق نظام وإدارة حوكمة الكتروني متطور يستطيع ربط كافة العمليات بالشركة، وجود عناصر بشرية مدربة ومؤهلة هو ما يتم التركيز به حاليا، البدء في الانتاج ومراحل الاختبار، التحديث المستمر للمستحضرات».

وحول الاستراتيجية التسويقية للشركة، أوضح أنه يتم العمل على 4 محاور «الفوز بثقة المواطن والاطباء في جودة المستحضرات ومضاهاتها بالشركات العالمية، تلبية احتياجات القطاع الصحي بالدولة والقطاع الخاص، عمل شراكات استراتيجية وعقود تصنيع مع شركات عالمية، التصدير».