شكرا لقرائتكم خبر عن «حقك تنظمي»: قدمنا خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة منياوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن أعمال مبادرة «أيامنا احلي» وذلك خلال الفترة من 14 حتى 25 من مارس الماضي، وذلك لتقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين بالمجان.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم الخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 44 ألف و793 سيده، منها 10 آلاف و15 من السيدات الجدد، و33 ألف و58 مترددة، مؤكداً على أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيراً إلى ان فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى الفترة من 14 مارس حتى 18 مارس 2021 بمركز (سمالوط- بنى مزار – والعدوة- ملوي -ديرمواس)، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 21 حتى 25 مارس، بمراكز (المنيا- أبوقرقاص- مطاي – مغاغة).

من جانبه، قال الدكتور أحمد صادق مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إنه تم صرف 44 ألف و766 وسيلة تنظيم اسرة مختلفة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى المترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 394 سيدة ومتابعة حمل لـ 948 حالة وإجراء كشف نساء لـ 1502 سيدة، فيما تم تقديم الاستشارة الطبية لـ 24 ألف و418 حالة، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.