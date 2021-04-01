شكرا لقرائتكم خبر عن «السبكي»: منشآت طب الأسرة تقدم 80% من الخدمات الطبية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد، عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة لمتابعة تقديم الخدمات للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وافتتح السبكي، المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية CTO، والذي يأتي ضمن حزمة من الخدمات المستحدثة التي تقدمها الهيئة من خلال مستشفياتها للمنتفعين بالمنظومة الجديدة.

وقال السبكي أن وحدات ومراكز طب الأسرة هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث يعد طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها المنظومة، فمن خلال منشآت طب الأسرة يتم تقديم 80% من الخدمات الطبية للمنتفعين، تشمل كافة الخدمات العلاجية والوقائية والتثقيفية.