شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: امتلاك القدرة على تصنيع الدواء أهم من الربح المادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الهدف من إنشاء مدينة الدواء في مصر هو الخروج بمنتج دوائي موثوق فيه، مع مادة فعالة على أعلى مستوى من الكفاءة بنسبة لا تقل عن ١٠٠%، وشدد السيسي على أن امتلاك القدرة على تصنيع الدواء أمر حيوي يتجاوز فكرة التكلفة والمكسب، مشددا على أن الدولة مستعدة لتوفير كافة التسهيلات لصناعة الدواء، خاصة أدوية الأورام وتشجيع القطاع الخاص.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه في افتتاح مدينة الدواء اليوم الخميس بمنطقة الخانكة، أن التكلفة المالية للمصانع والمدينة كانت كبيرة، ولكن الهدف ليس الاستثمار أو البيع وإنما امتلاك قدرة إنتاجية حقيقية على أعلى مستوى لا يقل عن مثيله في أرقى دول العالم، وتابع أن الدولة مستعدة لتمويل المرحلة الثانية من المدينة مهما كانت تكلفتها.

على جانب آخر، كشف الرئيس أن الشركة المعنية بإنتاج مشتقات البلازما، التي نستوردها حاليا من الخارج، سوف تقوم بإنتاج المشتقات خلال عامين، وأضاف أنه تحدث منذ 5 سنوات عن إنتاج مشتقات البلازما الذي لم يكن متاحا في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن «مشتقات البلازما كانت حلما سيتم تحقيقه خلال عامين»، مشددا على أن الحكومة ستقوم بتوفير التسهيلات اللازمة لعملية الإنتاج.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للجندي المجهول الذي تحرك منذ ٨ سنوات في اتجاه إقامة مدينة الدواء بالاستعانة بالشركات الاستشارية العالمية للخروج بهذا المشروع بهذا الشكل المتكامل، وقال: «هو اللواء دكتور صلاح الشاذلي الذي رحل عن عالمنا، موجها الحكومة بإطلاق اسم الفقيد على أحد شوارع أو ميادين مصر تخليدا لذكراه وجهوده».