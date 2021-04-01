شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقاً لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 –2021 ، مع التركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، الخميس، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وشدد محافظ القليوبية ، على مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، وتوريد جميع المعدات التي تم شراؤها، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لسرعة دخول المشروعات الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ووجه بالإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، تبلغ 519 مليون جنيه تضمنت 475 مليون جنيه اعتماد حكومي و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، في قطاعات "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور،وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية" .