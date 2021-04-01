شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من 3 جهات لرصد جهود مرفق مياه المنيا في تقديم الخدمات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، أنه يتم حاليا متابعة جهود الشركة في تقديم الخدمات الجماهيرية وذلك من خلال فريق من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة، لمراجعة التزام الإدارات المسئولة عن التعامل مع الجمهور بمعايير الجهاز في المتابعة المستمرة لكافة شكاوى الجماهير والعمل على حلها.

وأضاف الشهاوي أن اللجنة تفقدت إدارات العلاقات العامة والتوعية وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والإعلام وخدمة العملاء ومتابعة منظومة خدمة العملاء بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة.

وأكد الشهاوي التزام الشركة بالمعايير المطلوبة وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن للمواطن المنياوي واستمرار جودة الخدمة.