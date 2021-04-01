شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكشف الجندي المجهول وراء إنشاء مدينة الدواء المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للدكتور اللواء صلاح الشاذلي، بسبب مجهوده في إنشاء مدينة الدواء المصرية الذي يفتتحها اليوم في مدينة الخانكة.

وقال السيسي، خلال افتتاح المدينة: «مش هنسى أوجه لجندي مجهول كان هو اللي اتحرك في دراسات وإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات، بقول اسمه وهو في ذمة الله، هو اللواء دكتور صلاح الشاذلي وأرجو نوجه ليه التحية وأسرته».

وأضاف الرئيس:«كان موضوع جديدة بالنسبة لينا نتحرك فيه بالمستوى ده وكان محتاج مكاتب واستشارات عالمية علشان تطلع المشروع بالتكامل وبالدقة دي، بقول لأسرته متشكرين ومش ناسيين أبدا الرجال العظام التي ساهمت في المدينة على كتفه طوال 7 سنوات كان المشروع بيتم التحرك فيه، أرجو نطلق اسمه على أحد الميادين والمحاور».

وتعد «مدينة الدواء الطبية» من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة المصرية لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في انتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.