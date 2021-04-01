شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية ضمن حياة كريمة لقرية تنيدة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرية تنيدة بمركز بلاط، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال، الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، د أن القوافل تضم عدد من التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات العلاجية الحكومية.

مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المرضى والاطقم الطبية والتمريض.