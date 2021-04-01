شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم قوافل علاجية تدريبية لطلاب الطب البيطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على مقترح كلية الطب البيطري بتنظيم عدد من القوافل العلاجية التدريبية لطلاب مرحلة البكالوريوس بقريتي الهرم بالواسطي وقرية إبشنا، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التدريب الميدانيّ للطلاب باعتباره وسيلة فعّالة لمساعدتهم على اكتساب قدرات جديدة تمكنهم من توسيع مهاراتهم وتعظم قدرتهم على الابتكار والإبداع، وتضيف لهم الخبرات من خلال تطبيق الجانب النظريّ بطريقة عملية، مشيراً إلى حرص الجامعة على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة تطورات سوق العمل.