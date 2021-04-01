شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» يمثل مصر بالمعرض الدولي «للعلوم والهندسة ISEF» بالولايات المتحدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بحصول تعليم الاقصر على المركزين الثانى والثالث على مستوى معرض الصعيد للعلوم والهندسة والمؤهل للمعرض الدولى بالولايات المتحدة الامريكية وبهذا يمثل تعليم الاقصر مصر في المعرض الدولى بثلاث طلاب من اربعة طلاب تأملوا من معرض الصعيد. وقد حصل طلاب محافظة الأقصر، على 9جوائز في معرض مصر للعلوم والهندسة والذى اقامته وزارة التربية والتعليم عن بعد في الفترة من 20 إلى 23 مارس الماضى .

حيث حصل الطالبان ستيفن عادل عطا يعقوب وعبدالرحمن خالد محمد محمود، على المركز الثانى على مستوى المعرض والمركز الأول في مجال العلوم الصحية والحيوية بمشروع الأهتمام بالأمومة.

كما حصلت الطالبة جمانة عبدالناصر محمد على المركز الثانى على المستوى المعرض والمركز الاول في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية بمشروع المشكلات الاجتماعية والنفسية الثي تواجه طلاب الدمج الموهوبين بالمرحلة الاعدادية واثرها على الموهبة (دراسة ميدانية مطبقة في محافظة الاقصر .

وتصدرت تعليم الأقصر المراكز الاولى في مجال (Translational Medical Science) بحصول الطالبتين الاء احمد بدير درويش ورويده محسن حسين احمد بمشروع ابتسم يمكنك أن ترى، والمركز الاول.

وفى مجال الهندسة البيئية للطالبين كريم حمدى عبدالونيس التركى وأحمد سعيد السيد عبدالمقصود بمشروع نظام ألفا للتبريد والمركز الاول في مجال الانظمة المدمجة للطالبة فاطمة مجدي حسن خليل بمشروع المهمة x والمركز الاول في مجال الهندسة الميكانيكية للطالب محمد مجاهد عمر محمد بمشروع الصناعة عن بعد .

كما حصل الطالب أحمد هاشم عبدالله أحمد على المركز الثالث في مجال الكيمياء بمشروع منقي للمياه مضاد للبلاستيك.

يذكر ان الاقصر شاركت في المعرض النهائى على مستوى الجمهورية بعدد 15 مشروع بحث علمى وتصميم هندسى تأهل منها مشروعين للمنافسة على مستوى العالم بالمعرض الدولى بالولايات المتحدة الامريكية .

ومن جانبه اشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بجودة المشروعات المقدمة من الطلاب المشاركين والتى جميعها تعالج مشكلات واقعية وتسعى لوضع حلول ابتكارية لها.

كما اوضح ان معرض الصعيد يتم اختيار ثلاثة مشروعات منه سنويا لتمثيل مصر في المعرض الدولى وكان من نصيب الاقصر مشروعين منهما مما يؤكد على الجهد المبذول من الطلاب في البحث والابتكار وخاصة طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالاقصر .

مقدما لهم التهنئة مطالبا ببذل مزيد من الجهد مؤكدا على ان البحث العلمى هو اساس نهضة الامم. كما قدم الشكر للقائمين على مشروع تنمية مهارات البحث العلمى بالتطوير التكنولوجى والسادة المعلمين المشرفين على المشروعات.