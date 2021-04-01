شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تنظيم زيارات لمؤسسات ودور الأيتام احتفالاً بيوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على قيام قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة المؤسسات ودور الرعاية والأيتام وتقديم الهدايا لإضفاء البهجة على قلوبهم.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة تحتفل كل عام بيوم اليتيم من خلال استضافة الأطفال الأيتام وتقديم الهدايا عبر احتفالية خاصة بهم لكن مع ظهور جائحة كورونا وحرصا على سلامة الجميع سيتم زيارتهم هذا العام لتقديم ما يلزم لهم مشيراً إلى ضرورة التفاعل الإيجابي في يوم اليتيم وجعله يوماً للخير ندخل فيه البهجة والسرور على قلب الأطفال، لأنه بمثابة تذكرة بهذه الفئة الغالية على القلوب باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.