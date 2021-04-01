شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: 19 مستشفى بالمحافظة مسخرة لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع المجلس الأعلى للصحة، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة، لمتابعة المنظومة الصحية، واستعراض الموقف الحالي لأخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام

حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

أشاد المحافظ، بالجهود المبذولة في تطوير منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً ان هناك طفره ملحوظة في تطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، ولفت إلى أنه تم تخصيص 19 مستشفى داخل محافظة المنيا لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

أكد محافظ المنيا، ان هناك تفاهم وتكاتف من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لإدارة الازمة التي تتعرض لها البلاد منذ ظهور جائحة كورونا، وذلك من خلال التنسيق مع مديرية الصحة وجامعة المنيا لتدريب ورفع كفاءة الاطقم الطبية وعقد العديد من المحاضرات البحثية لكيفية التعامل خلال الازمة.

ويمكن التسجيل لجميع الفئات للحصول على اللقاح على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home