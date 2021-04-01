شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام -البطاطس بـ3.75 جنيه . -البصل الأبيض بـ4 جنيهات. -البصل الأحمر بـ 6.5جنيهات. -الكوسة بـ8 جنيهات. -الجزر بـ5 جنيهات. - الخيار بـ8 جنيهات. والجوافة بـ9 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات. -الفلفل الألوان بـ21جنيها. -الليمون بـ21 جنيها. -الفاصوليا الخضراء بـ14 جنيها. -التفاح السكرى بـ26 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه. -اليوسفى بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها. - البسلة بـ8 جنيهات. البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه. -البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.