شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس بـ3.75 جنيه .
-البصل الأبيض بـ4 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 6.5جنيهات.
-الكوسة بـ8 جنيهات.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ8 جنيهات.
والجوافة بـ9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الألوان بـ21جنيها.
-الليمون بـ21 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ14 جنيها.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.
-اليوسفى بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات.
البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.
-البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.