شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جناح العمليات المجمعة ووحدة الرنين المغناطيسى بمستشفيات جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، حفل افتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس ، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عمر ، عميد كلية الطب، و الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتورة سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.
و تأتى الافتتاحات، تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.
كما تشمل الافتتاحات، مجمع النفايات الطبية بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه والمجمع الإداري بتكلفة 5 مليون جنيه، وافتتاح الجراج متعدد الطوابق، وكذلك تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة تبلغ نحو 240 مليون جنيه، بالاضافة إلى افتتاح جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي، و يشمل 4 غرف عمليات بتكلفة 35 مليون جنيه.
كما يتم افتتاح وحدة الأشعة بمستشفى عين شمس التخصصى، و جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكلفة حوالي 36 مليون جنيه، و كذلك وحدة فحوصات وإعادة تأهيل القلب بتكلفة 10 ملايين جنيه.