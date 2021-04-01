شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الدواء: الاستعانة بخبرات عالمية لتصنيع أدوية الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور عمرو ممدوح الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية، عن تطلعه لعمل شراكة في مجال الصناعات المتقدمة والمتخصصة للحصول على أدوية دقيقة للأمراض المزمنة والمستعصية، بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية في هذا المجال.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية، في كلمته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مدينة الدواء استعانت بخبراء الموارد البشرية لإنشاء كيان مؤسسى قوي بخلط من الخبرات والشباب.

وشدد "ممدوح" على أن مدينة الدواء هي أحد أذرع الدولة في دعم المنظومة الصحية وبرامج التأمين الصحى الشامل والفوز بثقة المواطنين في تقديم دواء آمن وفعال بجودة عالية وفى تناول شرائح المجتمع المختلفة.