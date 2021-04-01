شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تُعلن قبول الدفعة السادسة بمعاهد معاونى الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لإجتياز إختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الإختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة، على أن يكون:

المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس - ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن - أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها – وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره" - ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل - أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة - أن يجتاز إختبار السمات واللياقة البدنية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من السيد/ وزير الداخلية - وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور" - وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث - وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى - وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج) .

بالنسبة للمزايا للمتقدمين:

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد – يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة – الإستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة – يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية – الإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ومن المقرر أن تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهى : (معهد معاونى الأمن بطره "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") .. وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 3/4/2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 3/5/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً يومياً ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية.. علماً بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية (moi.gov.eg).