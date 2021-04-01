شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 4741 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4741 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1784 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 173 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 مخالفات الدراجات النارية، 51 مخالفة موقف عشوائى، 15 مخالفة لشروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.