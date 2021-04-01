شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي عن توفير الأكسجين: الاحتياطات مؤمنة بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إن قضية توفير الأوكسيجن من اهم القضايا التي تحرض الحكومة على متابعتها وتأمنيها.

وقال مدبولي، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة: «إننا تعاملنا مع قضية مهمة وهي قضية الأوكسجين، وتوفيره، لدخوله في بروتوكول العلاج في خلال الموجة الثانية من الجائحة، ولدينا اليوم الاحتياطات مؤمنة بالكامل، حيث لدينا 2 مليون لتر احتياطي، بالإضافة للتوفير الكامل بنسبة 100% للمستشفيات يوميا، ونعمل على رفعهم إلى 3 ملايين لتر.

وعن تقرير جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قال رئيس الوزراء مدبولي، أنها من أشهر الجامعات في المجال الطبي، وفي آخر تقرير لها أوضحت إن مصر تعد من أقل أعداد الإصابات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

وأضاف مدبولي أن كل دولة كانت تجتهد في التعامل مع جائحة كورونا، ولكن مصر كان لديها رؤية كدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونحن اليوم لدينا تأمينا لأغلب أو كل المستلزمات الطبية والأدوية ما بين شهرين إلى 3 سنوات.

وأكد أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الجزء الخاص بالشهرين إلى 6 أشهر على الأقل، لكي يكون لدينا الأمان التام من أي إجراءات مفاجأة، مشيرا إلى أن مصر قامت بالفعل بتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، فيما عدا مستحضر واحد، ولكن نحن في طريقنا إلى تصنيعه محليا.