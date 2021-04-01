شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «أهلا رمضان» بالعريش الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم جمعية حدوتة للتنمية بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، الأحد المقبل، معرض «أهلا رمضان» في نقابة المهندسين بمدينة العريش.

وأكد عادل رستم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المعرض سيقام من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، بمشاركة عدد من العارضين بهدف توفير السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار تقل عن مثيلاتها في المحال التجارية والأسواق.

أشار رستم إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء والغرفة التجارية ونقابة المهندسين، والتي تبرعت بإقامة المعرض مجانًا ودون أي رسوم دعمًا للعمل الخيري بالمحافظة.