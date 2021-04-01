شكرا لقرائتكم خبر عن البابا لـ«الكهنة»: اقتصروا زمن القداسات في الكنائس لأن المرحلة الثالثة لكورونا الأصعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدى البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية،بطريرك الكرازة المرقسية، نصيحة ورجاء من الآباء الكهنة بشأن الحفاظ على الشعب من فيروس كورونا، قائلاً: أنا أرجو وبشدة من الآباء الكهنة والشمامسة تقليل فترة القداس بقدر الإمكان والتقليل من الألحان الطويلة وتقليل التواجد في الكنيسة، ونهتم جدًّا حتى يسمح الله وتنتهي هذه الفترة بسلام، أرجوكم انتبهوا في البيوت والكنائس والشوارع، ونحن نسمع عن انتقال البعض والإصابات، ونشكر الله على بداية مرحلة التطعيم باللقاح ولكن إجراءاتنا نحن هامة جدًّا، ومن باب الأمانة إذا شعرت بأي أعراض عدم الذهاب للكنيسة أو الأماكن المزدحمة والعزل في البيت باستخدام بروتوكول الأدوية وما ينصح به الأطباء.

البابا لـ"الكهنة": اقتصروا زمن القداسات والتواجد فى الكنائس بسبب " كورونا ": المرحلة الثالثة الأصعب .. أرجوكم انتبهوا لذلك بشدة

وقال البابا، خلال عظته الروحية مساء أمس بعنوان «احد السامرية وسفر حجي»، والتى جرى بثها عبر القنوات الفضائية المسيحية قناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، اقتربنا من الموجة الثالثة لـكورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مع اقتراب بدء الموجة الثالثة لانتشاره في مصر.

وأضاف:«أريد أن أتحدث عن الوباء الموجود حاليًا، وأن مصر مقبلة على الموجة الثالثة وهي الأصعب، أنا أرجو التشديد والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الصحية الواجبة من الكمامة والابتعاد الجسدي وغسل الأيدي باستمرار والامتناع عن السلامات والتقبيل وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، أرجوكم انتبهوا لذلك بشدة».

البابا لـ"الكهنة": اقتصروا زمن القداسات والتواجد فى الكنائس بسبب "كورونا": المرحلة الثالثة الأصعب .. أرجوكم انتبهوا لذلك بشدة

وقال أن الأحد القادم هو منتصف الصوم، والصوم له بصلاته وطقوسه معزة كبيرة عندنا، ولا نريد أن نلجأ لأي إجراء مثلما فعلنا السنة الماضية.

وتناول البابا في عظته سفر حجى قائلاً أنه سفر صغير يتكون من اصحاحين وهو ثاني أصغر سفر في العهد القديم بعد سفر عوبديا، كلمة حجي معناها (عيدي) أو فرح وعلى الأغلب أنه ولد في أحد الأعياد، يتحدث في هذا السفر عن بناء الهيكل الجديد وهذا السفر به آيات جميلة ونحفظ بعضها «ازلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فاملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود» و«مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود»، والمقصود بالأول والأخير يقصد بها العهد القديم والجديد.

البابا لـ"الكهنة": اقتصروا زمن القداسات والتواجد فى الكنائس بسبب "كورونا": المرحلة الثالثة الأصعب .. أرجوكم انتبهوا لذلك بشدة

وتحدث البابا عن «انفتاح ذهن الإنسان»، قائلاً أنه من مفاعيل الخطية الضارة أنها تغلق أبواب الفكر ويكون ذهنه مظلم، والمرأة السامرية بدأ ينفتح ذهنه وأزال المسيح عنها ثقل الشر التي كانت تعيش فيه ومدحها وتكون النتيجة أن ينفتح ذهنها، مخاطباً الشعب:اجعلوا قلبكم على طرقكم«أجعل حياتك الروحية بقلبك وليست شكلية نحن نصوم عن الطعام ولكن أفعل كل شيء بقلبك لذلك تقرأ كنيستنا معنا في حد الرفاع»فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ«، مختتما عظته بالتحذير من خطورة كورونا وضرورة عدم الاستهانة بمحاذير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.