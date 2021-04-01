شكرا لقرائتكم خبر عن «هنصوم في حر ولا برد».. الأرصاد تكشف تقلبات الطقس خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بمكتب الأرصاد الجوية، ان الطقس خلال شهر رمضان سيكون متقلبا في درجات الحرارة نظرا لقدومه في فصل الربيع، وقال ان البلاد ستشهد خلال تلك الأيام ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة في النصف الأول من الشهر.

وأضاف شاهين في تصريحات إعلامية بان النصف الثاني من رمضان سيكون أكثر سخونة من 15 يوم الأولي، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في أيامه الأخيرة

من مظاهر احتفالات شهر رمضان المبارك، صناعة الكنافة البلدي، الإسماعيلية - صورة أرشيفية

وفي الوقت نفسه كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الثلاث أيام المقبلة، تبدأ من اليوم الخميس حتي السبت 3 ابريل وتوقعت بان الطقس سيكون لطيف في النهار في القاهرة كبري وكذلك السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري، ومائل للبرودة في مدن السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على مدن ومناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء، اما في فترة الليل أكدت بان الطقس سيكون بارد على كافة أنحاء المحافظات.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية ان من المتوقع تشهد البلاد طوال الثلاث أيام المقبلة سقوط أمطار متوسطة بنسبة 60% على مدن السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع تساقط بنسبة 40% على محافظات الوجه البحري على فترات، اما القاهرة الكبرى من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

وتابع خبراء الأرصاد ان حركة الرياح سوف تنشد على القاهرة الكبرى وأيضا محافظات الوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية الغربية، اما على محافظات شمال الصعيد ستكون الرياح محملة بالرمال والاتربة.